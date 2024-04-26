TikTok被迫脫離母公司 CEO揚言勝訴

根據該項立法，字節跳動必須明年1月24日之前找到TikTok的買家，否則該應用程式將面臨在美國被禁，TikTok提出訴訟阻止只是時間問題。周受資在短片中說：「請放心，我們會留下來。毫無疑問，這是一項禁令，對TikTok的禁令，是對你和你的聲音的禁令。政客們可能會另有說法，但不要被困惑。」

周受資聲稱，言論自由將成為TikTok反對該法律的理由：「這實際上很諷刺，因為TikTok上的言論自由，反映了使美國成為自由燈塔的價值觀。TikTok為美國普羅大眾提供了一種強大方式，讓他們可被別人看到和聽到。」在片段尾聲，他鼓勵美國用戶拍片，分享TikTok對他們的重要性，「我們有信心，我們會繼續在法庭上爭取你們的權利，事實和憲法都站在我們這邊，我們期待獲勝」。