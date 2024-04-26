布林肯抵北京晤王毅 盼解決芬太尼問題

另與上海書記見面 為在華美企爭取公平環境 正在訪問中國的美國國務卿布林肯昨日繼續第二天行程，上午在上海與市委書記陳吉寧會面，討論健康的經濟競爭，以及為在中國的美國工人及企業提供公平競爭環境的重要性；下午轉抵北京，今日將與中國外交部長王毅會談。他又在社交網發布短片略述此行目的，包括阻止鴉片類藥物芬太尼原料進入美國。

陳吉寧當天代表上海市委、市政府對布林肯一行到訪當地表示歡迎，他表示從新聞中得悉布林肯周三晚上參觀豫園及外灘，又觀看籃球比賽，希望對方能夠對上海有新的認識；又提到上海是美資企業聚集地，有約5,830間美企，身為地方政府，希望為中美關係發展做出積極的貢獻。他續指，中美領袖近日的通話，有利兩國關係穩定健康發展，強調中美選擇合作抑或對抗，是關係到兩國人民福祉及人類未來。

外灘拍片略述此行目的 布林肯指出上海是商貿中心，展現中美經濟關係的現況及發展潛力，強調美中直接及持續接觸的重要性，期望透過交流建立合作，負責任地管理美中關係是對兩國人民及全世界的義務。中國外交部發言人汪文斌稱，中方一貫按照市場原則開展經貿合作，全面履行世界貿易組織規則，希望美方切實尊重公平競爭原則，遵守世界貿易組織規則，與中方相向而行，為推動中美經貿關係健康穩定發展創造有利條件。

布林肯周三下午抵達上海，展開任內第二次訪華行程，同日晚上發布在外灘拍攝的短片並上載至社交網。他表示，此行將致力於解決與美國人民息息相關的問題，其中之一是鴉片類藥物芬太尼的問題，強調芬太尼是18歲至49歲美國人的頭號殺手，美中領袖去年底在三藩市會面時已經同意合作，阻止芬太尼及生產原料進入美國。

此外，布林肯透露訪華期間除了與中國官員會面外，也與學生、學者、商界領袖，以及為美中建立橋樑與聯繫的人士對話。他表示，美方將與中方直接及清晰地溝通，處理兩國之間的分歧；又強調面對面的外交接觸，對避免錯誤傳達訊息及避免誤解，以及促進美國人民的利益非常重要，期待在上海及北京舉行的會面富有成效。

中美防長對話 華稱正面 上周二，中國國防部長董軍與美國國防部長奧斯汀舉行視像通話，中國國防部發言人吳謙昨日表示，通話是軍事領域落實兩國領袖共識的重要舉措，對維持兩軍關係整體穩定具有正面意義；董軍與奧斯汀圍繞中美兩軍關係、台灣問題、南海問題、其他共同關心的國際地區熱點問題，坦誠深入地交換意見，取得積極務實的成果。

吳謙指出，中美兩軍去年底以來順利舉行一系列交流合作活動，為推動兩軍關係穩定向好發揮積極作用，希望美方能夠與中方相向而行，把以和為貴、以穩為重、以信為本，作為兩軍交往的基本遵循，同時在平等及尊重基礎上，構建不衝突不對抗、開放務實合作、逐步積累互信的兩軍關係，真正當好兩國關係發展的穩定基石。本報綜合報道

董軍 奧斯汀 美國積極尋求中國協助阻止芬太尼流入境內。