由財金以至文化 中美鬥爭不會停

中美關係好不到哪裏。原因很簡單，中國要發展，美國不讓中國發展，這樣的矛盾，雙方無妥協餘地，只有周旋轉折，希望用不同的方法欺騙對方，爭取壓倒對方的機會。

美國的優勢是在金融和意識形態。金融是美國制訂標準和規矩，美國可用各種它予以合法化的手段，掠奪國際金融體系內別國的資金，槓桿化地運用來衝擊任何與它作對、不受其駕馭的他國金融系統，從而保證其全球霸權，再用霸權增強其金融強勢。意識形態方面，美國通過教育、媒體的壟斷，營造一整套以美國價值為標準的所謂「普世價值」，把美國霸權所做的一切美化、普世化和掩蓋、扭曲實際的歷史，用文化（包括宗教）重新製造假的思想與價值體系，以此來洗腦世界。

劍及履及 互相攻防 二次大戰後，美國用國際名義，在這兩方面都十分成功，包括把冷戰中的蘇聯、中國等國家塑造為邪惡國家，讓全球社會攻擊、排斥；把發展中國家的發展道路與模式，困限於美國規定的方法和目標內，實際上只容許服從它的國家，可借它的資金和市場發展成為附庸，不願而要求自主自立者，均被其用各種方法顛覆，逆我者亡，順我者昌。各國反抗愈烈，美國的鎮壓打擊愈厲害，愈赤裸裸。

中國在過去70多年的歷史裏，正深刻地體會到美國這樣的霸權。今天中國強了，經濟與軍事都足以與美國抗衡，但在金融與意識形態方面，還處劣勢，後者不能改善的話，經濟與軍事的強勢亦未必可保，蘇聯、日本、俄羅斯、歐盟的現實例子，足以為鑑。

因此，寄望通過接觸、交談、協商便可改變美國對華的顛覆行為，盡是幻想。近一年裏，中國與美國的各種接觸，已證明美國絲毫不改對華政策，還是逐步緊迫。接觸和互訪只是煙幕，以此意圖軟化中國的警覺，迷惑中國社會和政府，也在國際社會上營造樂於談判的親和形象。可是，正如中國政府所說，美國從不守諾，即使談判有成果，也沒有保證。中國還與之互訪互動，不過是向國際和美國社會表態，虛與委蛇。

相反地，中國正急於爭取各國的外交支持，包括愈來愈密切地與俄羅斯合作，雖未至形成共同戰線，也足以與美抗衡。美國則是以中國、俄羅斯、伊朗為邪惡聯盟來攻擊。在表面互訪來往底下，均是劍及履及，互相攻防。

研究所所長 陳文鴻