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神戶港塔重開 設玻璃觀景台
日本兵庫縣神戶市的地標建築神戶港塔完成耗時兩年7個月的大規模整修，將於明日重新開放。神戶港塔高108米，最早於1963年開業，經過是次改造後，塔頂新設玻璃觀景台，可以將神戶港和全市盡收眼底，展望樓層則開設旋轉餐廳及新拍照點，預計將為遊客增添不少觀賞風景的樂趣。
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