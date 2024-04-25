載3航天員 神舟十八號今晚升空

執行華首在軌水生生態研究

神舟十八號載人飛行任務乘組包括一名第二批航天員和兩名第3批航天員，各人均為「80後」。按計劃，在軌駐留期間，神舟十八號乘組將迎來天舟八號貨運飛船、神舟十九號載人飛船，計劃於今年10月下旬返回東風着陸場。至於神舟十七號乘組在與神舟十八號乘組完成在軌輪換後，將於下周二返回東風着陸場。在軌期間，神舟十八號乘組將實施6次載荷貨物氣閘艙出艙任務和兩至3次出艙活動，並上行實驗裝置及相關樣本，實施中國首次在軌水生生態研究項目，以斑馬魚和金魚藻為研究對象，在軌建立穩定運行的空間自循環水生生態系統，實現中國在太空培養脊椎動物的突破。