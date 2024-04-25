阿拉斯加螺旋槳機墜毀 2人罹難

【本報綜合報道】美國阿拉斯加州東部周二有一架道格拉斯DC-4螺旋槳飛機，在費爾班克斯附近河流墜毀起火，機上兩人罹難。

撞入河岸起火

警方表示，失事飛機當日上午從費爾班克斯國際機場起飛，在距離機場約11公里處撞入河岸後起火，飛機冒出大量濃煙，全國運輸安全委員會已派員到場調查事故原因。