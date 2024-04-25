兩岸國際

阿拉斯加螺旋槳機墜毀 2人罹難

飛機在阿拉斯加州墜毀。 飛機在阿拉斯加州墜毀。
飛機在阿拉斯加州墜毀。
【本報綜合報道】美國阿拉斯加州東部周二有一架道格拉斯DC-4螺旋槳飛機，在費爾班克斯附近河流墜毀起火，機上兩人罹難。
撞入河岸起火
警方表示，失事飛機當日上午從費爾班克斯國際機場起飛，在距離機場約11公里處撞入河岸後起火，飛機冒出大量濃煙，全國運輸安全委員會已派員到場調查事故原因。
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