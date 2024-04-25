北韓經濟官訪伊朗 軍事合作或更廣

朝鮮半島局勢日益緊張之際，北韓對外經濟相尹正浩率領的對外經濟省代表團，周二在平壤乘飛機啟程赴伊朗。北韓高層人士訪問伊朗十分罕見，雙方會否以此為契機尋求軍事合作備受關注。

北韓最高人民會議副議長朴哲民曾於2019年訪問伊朗，與伊朗伊斯蘭議會議長等人會面。北韓和伊朗是反美陣營傳統友邦，不斷被質疑在發展彈道導彈和核武技術方面開展合作，兩國均向俄羅斯出售和提供武器。有分析猜測，北韓代表團訪伊朗不僅為求經濟合作，還有可能加強軍事合作。

伊導彈射以 或含朝零件 有觀點認為，伊朗日前向以色列發射的導彈可能含有北韓製造零件或技術，北韓亦可能利用伊朗見證者136型無人機襲擊南韓。而早於1980年代，朝伊已開始導彈合作，伊朗流星3型中程彈道導彈是由北韓蘆洞導彈改良而成，伊朗霍拉姆沙赫爾彈道導彈則與北韓舞水端導彈有關聯。目前，北韓導彈多數由液體燃料推進，朝方正加快向固體燃料轉型，由於伊朗的固態燃料技術較先進，北韓有可能向伊朗取經，國際社會還擔憂朝伊會在固體燃料高超音速導彈領域合作。

金與正再斥美韓頻軍演 北韓領袖金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正昨日譴責，美國及南韓聯合軍事演習導致地區緊張局勢升級。金與正表示，美國與其盟友今年來已舉行80多次軍事演習，而南韓單獨舉行60多次。她強調，北韓為了維護主權、安全和地區和平，將繼續積累壓倒性的最強軍事力量，任何人均不能動搖北韓的決心。北韓外務省報道局同日指摘美國、南韓不負責任的武力示威令人擔心，把朝鮮半島局勢推向不可預測的地步，敦促美韓立即停止聯合軍演。

南韓空軍太空作戰大隊、駐韓美軍太空部隊共同組建的韓美太空聯隊，於本月12日至26日在群山空軍基地聯合演習，演練打擊電磁干擾源頭及商討把韓軍軍事偵察衞星投入實戰的方案。另一邊廂，南韓微型衞星群的首夥衞星，昨日上午在新西蘭升空，並正常進入預定軌道。本報綜合報道

尹正浩 美韓在朝鮮半島上空舉行聯合演習。