捲大額收賄 俄副防長被捕
【本報綜合報道】俄羅斯聯邦偵查委員會周二證實，國防部副部長伊萬諾夫（Timur Ivanov）涉嫌受賄被捕。克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，總統普京及國防部長紹伊古已知悉事件。
攻烏後受美英歐盟制裁
伊萬諾夫同日較早前，出席由紹伊古主持的國防部部務會議。偵查委員會指伊萬諾夫涉嫌大規模收受賄賂，罪行的定義是指收受至少100萬盧布（約8.4萬港元）賄賂，如罪成將判囚15年。特別軍事行動開始後，伊萬諾夫受到美國、英國及歐盟等制裁。
根據前年10月的《歐盟公報》，伊萬諾夫在俄羅斯國防部十二名副部長中排名第十。美國雜誌《福布斯》2019年估計，伊萬諾夫家庭收入近1.37億盧布（約1,390萬港元）。
伊萬諾夫於1975年8月15日生於莫斯科，畢業於莫斯科國立大學計算數學與控制論系應用數學專業，後獲得經濟學副博士學位。他曾任俄羅斯聯邦原子能部核設施建設司顧問、國家原子能公司第一副總經理顧問、原子能建設出口公司副總裁、第一副總裁。伊萬諾夫於2013年出任國防部下屬企業國防建設股份公司總經理，自2016年起出任國防部副部長，負責軍事財產管理、部隊駐屯、住房和醫療服務。
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