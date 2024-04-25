捲大額收賄 俄副防長被捕

伊萬諾夫同日較早前，出席由紹伊古主持的國防部部務會議。偵查委員會指伊萬諾夫涉嫌大規模收受賄賂，罪行的定義是指收受至少100萬盧布（約8.4萬港元）賄賂，如罪成將判囚15年。特別軍事行動開始後，伊萬諾夫受到美國、英國及歐盟等制裁。

伊萬諾夫於1975年8月15日生於莫斯科，畢業於莫斯科國立大學計算數學與控制論系應用數學專業，後獲得經濟學副博士學位。他曾任俄羅斯聯邦原子能部核設施建設司顧問、國家原子能公司第一副總經理顧問、原子能建設出口公司副總裁、第一副總裁。伊萬諾夫於2013年出任國防部下屬企業國防建設股份公司總經理，自2016年起出任國防部副部長，負責軍事財產管理、部隊駐屯、住房和醫療服務。