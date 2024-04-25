撤出納卡 俄維和部隊入亞美尼亞南部
【本報綜合報道】俄羅斯維和部隊撤出納戈爾諾—卡拉巴赫地區後，周一經拉欽走廊由阿塞拜疆進入亞美尼亞南部。
普京晤阿塞拜疆總統
在亞美尼亞憲兵車輛護送下，載有維和部隊的俄軍軍車縱隊，前往休尼克省城鎮戈里斯。亞美尼亞國家安全委員會秘書格里戈良（Armen Grigorian）指出，俄羅斯維和部隊只會在戈里斯和錫西安短暫停留，準備結束任務。俄羅斯總統普京同日在克里姆林宮，與到訪的阿塞拜疆總統阿利耶夫會面。阿利耶夫表示，兩人討論地區安全議題。他滿意地區安全問題的解決方式，俄羅斯是維持高加索及廣泛地區安全的關鍵國家。雙方致力加強信任、合作、相互理解，以合作和共同利益的精神解決問題。
克里姆林宮發言人佩斯科夫稱，亞美尼亞承認阿塞拜疆的1991年邊界後，維和部隊撤走符合當前現實，地緣政治變化下維和部隊已經沒有任何功能。亞美尼亞與阿塞拜疆於2020年因納卡主權爭議而爆發衝突，兩國在俄羅斯斡旋下停火，俄羅斯遂向納卡派遣約2,000名維和部隊。阿塞拜疆去年9月發起反恐行動，重奪納卡及瓦解亞美尼亞族分離組織。
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