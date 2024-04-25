撤出納卡 俄維和部隊入亞美尼亞南部

普京晤阿塞拜疆總統

在亞美尼亞憲兵車輛護送下，載有維和部隊的俄軍軍車縱隊，前往休尼克省城鎮戈里斯。亞美尼亞國家安全委員會秘書格里戈良（Armen Grigorian）指出，俄羅斯維和部隊只會在戈里斯和錫西安短暫停留，準備結束任務。俄羅斯總統普京同日在克里姆林宮，與到訪的阿塞拜疆總統阿利耶夫會面。阿利耶夫表示，兩人討論地區安全議題。他滿意地區安全問題的解決方式，俄羅斯是維持高加索及廣泛地區安全的關鍵國家。雙方致力加強信任、合作、相互理解，以合作和共同利益的精神解決問題。