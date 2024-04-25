俄稱掌握前線主動權 至今殲滅50萬烏兵
【本報綜合報道】俄羅斯國防部長紹伊古周二表示，俄軍在整個前線掌握主動權，並繼續把烏軍趕出接觸線。自特別軍事行動開始至今，烏軍損失達50萬人。
指北約策劃烏反攻失敗
紹伊古在國防部部務會議上指出，俄軍解放了頓涅茨克的彼爾沃馬伊斯科耶、博格丹諾夫卡和新米哈伊洛夫卡定居點，並在伯爾代奇和格奥爾基耶夫卡擴大控制區。而北約策劃的烏克蘭反攻失敗，俄軍打破西方武器優越的神話。紹伊古稱，俄軍將加強打擊烏軍的後勤中心及西方武器存放設施，繼續執行任務直至完全實現特別軍事行動的目標。俄空天軍防空和導彈防禦部隊的新型武器比例，兩年內由現時82%提升至85%，今年將會接裝兩款新一代S500防空導彈系統及新型雷達。
紹伊古指，集結在俄羅斯邊境附近的北約增援部隊約3.3萬人，附有近300輛坦克及約800輛裝甲車。北約更在模擬擊退俄羅斯入侵的連串演習中，出動多達9萬名士兵。由俄羅斯西部軍區分拆的列寧格勒軍區，已編成第44軍，3個摩托化步兵旅將擴編為師。
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