指北約策劃烏反攻失敗

紹伊古在國防部部務會議上指出，俄軍解放了頓涅茨克的彼爾沃馬伊斯科耶、博格丹諾夫卡和新米哈伊洛夫卡定居點，並在伯爾代奇和格奥爾基耶夫卡擴大控制區。而北約策劃的烏克蘭反攻失敗，俄軍打破西方武器優越的神話。紹伊古稱，俄軍將加強打擊烏軍的後勤中心及西方武器存放設施，繼續執行任務直至完全實現特別軍事行動的目標。俄空天軍防空和導彈防禦部隊的新型武器比例，兩年內由現時82%提升至85%，今年將會接裝兩款新一代S500防空導彈系統及新型雷達。