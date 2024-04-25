美7424億法案援烏以台灣 拜登拍板

或遠程陸軍戰術導彈供基輔 繼美國眾議院後，參議院周二以壓倒性票數通過一籃子法案，包括對烏克蘭、以色列及台灣等總值952億美元（約7,424億港元）的對外援助，以及要求中國字節跳動剝離TikTok業務。美國總統拜登昨日簽署成法，美國準備公布新一批10億美元（約78億港元）的對烏克蘭軍援，可能包括遠程陸軍戰術導彈系統。

要求字節跳動剝離TikTok 參議院本年2月通過一籃子國防補充資金法案，惟眾議院共和黨極保守派議員反對繼續援烏，導致法案送交眾議院後陷入僵局。直至伊朗於本月13日直接攻擊以色列後，眾議院議長約翰遜把原有法案分拆成4份，分別是《烏克蘭安全補充撥款法案》、《以色列安全補充法案》、《印太安全補充撥款法案》及《21世紀透過實力達成和平法案》。4項法案在眾議院通過後送交參議院審議，參議院把4份法案綑綁成一份法案表決，最終在79票贊成，18票反對下通過。

印太盟友獲632億抗華 根據法案，美國將向烏克蘭提供608億美元（約4,742億港元）軍事援助，263億美元（約2,051億港元）用作軍援以色列及向加薩地帶等衝突地區平民提供人道救濟，而台灣及美國其他印太盟友獲81億美元（約632億港元），以加強抗衡中國。

拜登政府官員最近數周向國會表明，將向烏克蘭提供新一批軍事援助。美國於去年已向烏克蘭提供射程約160公里的中程陸軍戰術導彈系統，而遠程版本的陸軍戰術導彈系統射程可達300公里。此外，軍援項目還將包含烏克蘭急需的更多防空和火炮彈藥、布拉德利步兵戰車和爆破武器。軍援物品可能根據總統提取權，從美國國防部庫存提取，或是3月以來首個運用總統提取權提供的軍援。

澤連斯基即感謝拜登 美國白宮官員指，準備在對外援助法案獲通過並簽署成法後，立即向烏克蘭提供軍事援助，以滿足其緊迫的戰場和防空需求。美國歐洲司令部目前正努力處理武器，盡可能有效地向烏克蘭交付。負責國際安全事務的美國助理國防部長沃蘭德日前曾向議員表示，一旦資金獲批可在一、兩周內開始轉移武器。烏克蘭總統澤連斯基透露，關於向烏克蘭提供陸軍戰術導彈系統的協議已達成，感謝拜登及美國國會。本報綜合報道

法案在美國國會延宕多時。 4大法案要點 美國將繼續軍援以色列。 拜登 烏克蘭將獲得遠程陸軍戰術導彈系統。