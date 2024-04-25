兩岸國際

結算糾紛 男子刀刺服務員

疑犯刺傷服務員後逃離現場（紅圈示）。 疑犯刺傷服務員後逃離現場（紅圈示）。
疑犯刺傷服務員後逃離現場（紅圈示）。
【本報綜合報道】遼寧瀋陽市鐵西區昨日發生一宗持刀傷人案，造成一人受傷，疑犯被捕。
警方指，32歲的王姓男疑犯於中午時分在鐵西區齊賢街南六中路附近因費用結算問題，與商家發生糾紛，他刺傷服務員後逃離現場，其後落網。
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