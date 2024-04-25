不堪罰抄打手板 9歲男童跳樓亡

湖南省岳陽市平江縣一名9歲男童疑因不堪被老師透過罰抄及藤條打手板等手段懲罰，上周一跳樓自殺身亡。當地聯合調查組前天發布通報證實存在上述處分情況，案件已移交縣紀檢監察部門，由紀檢監察部門依規依紀處理相關人員。

湖南平江聯合調查組公布，平江縣公安局三陽派出所上周一早上7時46分接到報警，得悉一名男童墮樓，遂派出民警到場處理，傷者獲送院後，延至10時30分死亡。經初步調查，死者姓楊，年僅9歲，屬平江縣簡青芙蓉學校學生，其父親在外打工，由母親照顧。

湖南當局調查證罰則屬實 透過公安機關現場勘查、調查取證、法醫檢驗，聯合調查組確定楊某死因並非他殺。根據墮樓現場閉路電視畫面顯示，身穿校服、背藍色書包男童上周一早上7時32分獨自走上樓頂，首先步行至東側圍欄，之後除下書包，再從口袋中掏出零食，不斷在樓頂走動、攀爬及停留，直至7時37分消失。

針對網上流傳死者生前曾遭「老師罰抄一萬次」及「打手板」傳聞，聯合調查組已調查核實。通報證實，任教死者班別數學老師陳某去年下學期期末複習時，曾多次講解「分級」知識點，由於楊某等學生未按要求掌握，故要求眾人每天抄寫「分級」兩個字200遍，至本年3月29日表明毋須繼續。期間，楊某在作業簿上一共抄寫「分級」兩個字共21單頁。

至於打手板問題，聯合調查組發現死者班上科任老師去年下學期開學時與全班學生約定，如果不能按要求完成學習任務就會出動藤條打手板，同時要求全體學生回家徵求家長意見，包括楊某在內學生提到家長沒有提出反對意見。由本年3月20日至4月15日，共有184人次學生在21節課堂上因未按要求完成學習任務而被打手板，其中楊某被打8次。

通報最後提到，楊某自本學期開學以來，在校期間表現沒有出現異常情況，又指感謝傳媒及公眾監督，將進一步規範教師教育教學行為，加強家校溝通及共育，做好學生心理健康教育及疏導。本報綜合報道