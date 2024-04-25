鄰居贍養獲老翁贈遺產 家屬索回敗訴

【本報綜合報道】北京市順義區一名老翁早年與鄰舍男子簽協議，假如男子為他養老送終，自己過身後所有遺產贈予對方。惟老翁去年逝世，他的妹妹及姪女卻無意向男子轉讓老翁5套物業，男子於是對簿公堂。法院近日裁定協議有效，物業歸男子所有。

早年簽協議 鄰居有盡義 阮姓老翁生於1930年，終身未婚，親戚只剩兩名姪女及妹妹健在。他2011年因生活無依靠而向村委會求助，經協調與同村劉姓男子簽署遺贈扶養協議。劉男一家同年搬至阮翁家中一同生活，一家人為阮翁慶祝生日，劉男孫輩向阮翁磕頭拜年，就連孫女亦曾為阮翁洗腳。阮翁的農村宅基地土地前年3月被劃入拆遷項目，因而獲安置物業補償，惟他同年10月因病離世。

劉男在阮翁死後控告老翁姪女及妹妹，同村村民出庭作證，認為劉男如約讓阮翁晚年生活安好。姪女和妹妹在庭上承認，看望阮翁次數不多。順義區法院近日認定遺贈扶養協議有效，法官指出孝親敬老是中華民族的傳統美德，劉男履行遺贈扶養協議中的生養死葬義務，對其行為給予積極評價。