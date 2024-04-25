失蹤大學生身處緬甸 家屬憂遭誘騙

【本報綜合報道】廣東省深圳市職業技術大學一名19歲男學生，本月初起失蹤。男學生失蹤第二日家屬前往報警時，得悉他人在緬甸，惟至今警方仍未向家屬交代尋找男學生的進展。

月初請假離開深圳 失蹤男子于峰（化名）的親人劉先生稱，于峰本月2日託同學替他向老師請假後便不知所終。經公安部門調查得知，于峰當日上午背着背囊走出校門，一個人坐地鐵去了機場，飛到昆明後轉乘高鐵去了西雙版納。

同晚7時20分，于峰在西雙版納一家酒店辦理了登記手續，卻在10多分鐘後辦理退房。同晚8時10分，他坐上一輛白色車離開。劉先生表示，于峰最後聯絡其母是於本月3日早上9時17分。當日下午，他再沒有接家人的電話，或者回覆微信。于峰的父親於是在本月4日趕到大學，之後在學校附近的西麗派出所報警。

家屬當時從警方處獲悉，于峰於本月3日下午1時許已經在緬甸，之後再沒有他的位置資訊。劉先生稱，深圳警方成立了專案組，本月6日又派人趕到西雙版納開始辦理該案，惟目前仍是音信全無，于峰的手機也一直處於關機狀態。劉先生認為，于峰「應該是被人誘騙了」，目前于母仍然待在西雙版納打聽兒子的下落。