碩士 學士 獲聘遺體火化工掀熱議

【本報綜合報道】廣東省廣州市民政局網站周一的公告顯示，有哲學碩士及建築學學士擬聘為遺體火化工，引起輿論關注。

根據《廣州市民政局直屬事業單位2023年第一次公開招聘工作人員擬聘用人員公示（第一批）》，華南理工大學建築學專業的鄭××、廣東工業大學高分子材料與工程專業的尤××，以及香港中文大學哲學（佛學研究）專業的劉×，擬聘為廣州市殯葬服務中心遺體火化工。其中，鄭尤二人為學士，劉×為碩士。獲聘者視作事業單位編制人員，由招聘單位與擬聘用人員簽訂聘用合同，聘用人員按招聘單位公布的崗位情況並結合上級有關規定執行聘用定級，並享受相應的工資福利待遇。

崗位要求學歷經驗不低 廣州市殯葬服務中心是民政局直屬公益二類、正處級事業單位。遺體火化工屬於工勤技能崗位，面向非2023年畢業的往屆生，要求大專及以上學歷。崗位還要求具有廣州市常住戶口；具備C1牌或以上機動車駕駛證；具有兩年及以上工作經驗；需要直接接觸及搬運遺體並且上夜班。