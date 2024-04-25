廣東 廣西 福建 再迎暴雨伴風雹
【本報綜合報道】中央氣象台昨日預計，未來3日江南、華南及貴州中東部等地再度出現強降雨，廣東、廣西和福建等地區有大雨到暴雨，伴隨雷暴大風、冰雹等強烈對流天氣。強降雨中心位於廣西東北部至廣東中部一帶，局部地區累計降雨量可達250至300毫米。
廣東撥近億元救災
國家防總辦公室和應急管理等部門周二召開視像會議，部署廣東、廣西和福建防汛救災工作，應急管理部增派工作組赴廣東省指導地質災害應急處置。廣東省財政廳等決定撥款9,000萬元人民幣（約9,868萬港元）支持韶關、清遠、肇慶等市的暴雨受災民眾生活救助、倒損房屋復原重建、農業救災復產、水毀水利設施修復。
廣東省水利廳表示，目前北江幹流已全線出峰，洪水防禦工作情勢趨於平穩，整體安全。其中，北江幹流石角站水位退至10.99米，已退出警戒線，北江特大洪水防禦階段性勝利，但河底水高防汛情勢仍嚴峻，將科學調度水工程，逐步降低超汛限水庫水位，為新一輪強降雨防禦工作做準備。
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