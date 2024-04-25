廣東 廣西 福建 再迎暴雨伴風雹

【本報綜合報道】中央氣象台昨日預計，未來3日江南、華南及貴州中東部等地再度出現強降雨，廣東、廣西和福建等地區有大雨到暴雨，伴隨雷暴大風、冰雹等強烈對流天氣。強降雨中心位於廣西東北部至廣東中部一帶，局部地區累計降雨量可達250至300毫米。