冒充國安幹警詐騙 男子罰款囚逾10年

為了提高民眾防範意識，國家安全部前天公布一宗典型案例。一名男子早年在福建省廈門市冒充國安幹警身份，成功從20多人身上騙取310萬元（人民幣‧下同，約334.8萬港元），直至去年1月落網，最終被人民法院裁定犯詐騙罪及招搖撞騙罪罪成，被判監禁10年半及罰款20萬元（約21.6萬港元）。

國家安全部公布，犯人陳×2013年來到廈門，有感其工作生活並未按照期望方向發展，開始歸咎於沒有社會地位所致，於是決定冒充國安幹警，理由是該身份比較神秘且不易暴露，也更容易獲得他人及社會尊重。自此，他不僅時常佩戴黨徽，更多次謊稱處理公務，讓朋友把車停在政府單位附近，營造身處機關工作假象。

索關係費後無「疏通」 2022年2月，陳×開始以「廈門市國家安全局九處處長」身份在社會活動。同年11月，他認識漁船主楊×，受託「疏通關係」取回違規電魚被查扣漁船，於是索取20萬元「關係費」。惟楊×如數匯款後，仍因涉嫌非法捕撈水產品罪遭移送起訴。

此外，陳×亦答應涉及賭博被抓商人林×從中「協調」，辦理取保候審及獲得「特殊關照」，成功騙取對方155萬元（約167.4萬港元）。他亦以類似套路騙取許×及李×等人大量錢財、燕窩及名酒等貴重物品。

在眾多詐騙事件中，國家安全部特別提到，陳×2022年1月認識商人阿清後，成立一間犯罪網絡公司，之後認識小潘及小方等人。小方在上述網絡公司非法交易時被抓，還被追究法律責任，卻深信自己正執行國家秘密任務，當案件結束後可領取分紅。

擅長利用他人玩弄感情 除了金錢，陳×亦擅長利用他人，甚至玩弄感情。他與網絡主播曉雯交往後，故意在視頻中露出「警車」及「公文」等內容，促使對方誤以為男友是個「有能量的公家人」，之後一起同居，更獲女友哥哥當上免費司機；另有素未謀面女網友心甘情願提供空殼公司及人頭帳戶。

國家安全部提醒，國安幹警是中國人民警察隊伍重要組成部分，是黨和人民忠誠衞士，是甘於奉獻無名英雄，神聖不可褻瀆。任何人冒充國安全機關及其工作人員身份，非法持有及使用警用標誌、制式服裝、警械、證件及實施招搖撞騙等違法犯罪行為，將受法律嚴懲。本報綜合報道