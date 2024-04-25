布林肯抵上海晤商界 明赴京見王毅

【本報綜合報道】美國國務卿布林肯昨日下午抵達上海，展開任內第二次訪華行程。他在上海期間將與商界領袖會面，明日轉往北京與中共中央政治局委員兼外長王毅會面。布林肯在社交網「X」指，本周前往上海和北京展開密集的面對面外交，美方持續的直接參與對於美國人民和世界最重要的議題取得進展是至關重要。

外交部：美應恪守一中原則 布林肯訪華之際，美國參議院通過援台法案。中國外交部發言人汪文斌表示，美台強化軍事勾連，不會給台灣帶來安全，也挽救不了「台獨」注定失敗的命運，只會推高台海緊張局勢和衝突對抗的風險，終將是搬起石頭砸自己的腳，美方應當恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，將美國領導人作出的不支持「台獨」的承諾落到實處，停止武裝台灣，停止製造新的台海局勢緊張因素，停止危害台海穩定。中方將密切追蹤有關法案動向，採取堅決有力的措施，維護自身主權安全和領土完整。

國台辦發言人朱鳳蓮稱，台灣問題純屬中國內政，不容許任何外來干涉，美國國會有關議案塞入涉台內容，嚴重違反一中原則和中美三個聯合公報規定，向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，中方堅決反對。她敦促美方以實際行動兌現不支持「台獨」的承諾，停止以任何方式武裝台灣。她批評民進黨當局罔顧民意，甘當外部勢力「以台制華」的棋子，把台灣帶向危險境地，她正告民進黨當局妄圖「以武謀獨」、「倚外謀獨」，注定失敗。

王毅