西太平洋海軍論壇 中美談護地區安全

華提4倡議 籲各國溝通保海洋和平 西太平洋海軍論壇年會在山東青島舉行，中國海軍司令胡中明周二與美國太平洋艦隊司令克勒（Steve Koehler）會面。兩人討論保持溝通渠道開放的重要性、操作安全及地區安全疑慮。

胡中明周二在年會高層研討會上，以「同舟共濟、攜手前行、共建共護共享命運與共的海洋」為題作主旨發言，並提出四項倡議。胡中明表示，為實現海洋永沐和平、持久安全、繁榮美麗的良好願景，各國海軍必須攜手同心、精誠合作，持之以恒發揮各國海上力量的作用與影響。一是密切溝通交流，鞏固互信根基。二是提升合作質效，促進共同發展。三是加強行動配合，保護海上安全。四是擴大公共產品，增進海洋福祉。

中國海軍政治委員袁華智上將在閉幕會發言，他指中國海軍願與各國海軍一道，為海洋和平而努力，為海洋安寧而守護，為海洋繁榮而奉獻，共同做海洋命運共同體的大力倡導者、有力踐行者、合力推動者。

中俄簽搜救合作備忘錄 俄羅斯海軍總司令莫伊謝耶夫稱，各國海軍在世界大洋的配合有利於在航行安全保障和打擊組織毒品走私領域，取得具體成果。莫伊謝耶夫與胡中明舉行會談，廣泛討論中俄兩國海軍之間的軍事和海事合作問題，兩人簽署海上搜救諒解與合作補充備忘錄。

今屆西太平洋海軍論壇年會於周一至周二舉行，22個成員國和7個觀察員國的高級代表團共同討論審議了10餘項議題和相關文件，舉行高層研討會，組織30餘場會談會見活動，就各國海軍及海上防務部門關心的一系列問題交換意見。年會首次提出成立西太平洋海軍論壇無人系統議題研究工作組，由中國擔任協調國，與會代表圍繞無人系統安全規則進行深入研討，為未來規則制訂奠定基礎。

美司令質疑華經濟數據 美國印太司令阿奎利諾周二訪問日本東京，他質疑中國政府上周公布的經濟數據真確性，又認為中國今年實際增加的國防預算會比宣布的多。阿奎利諾批評中國在南海和東海問題的言論和行動變得日益有進犯性，特別是在台灣附近和中菲有主權爭議的南海仁愛礁，警告中國在南海的行動升級可能導致有需要啟動《美菲共同防禦條約》。他再次提到北京目標是解放軍到2027年有能力攻台，同時指摘中國向俄羅斯提供半導體和其他軍民兩用的產品，支持俄羅斯的烏克蘭戰事。本報綜合報道

克勒（左一）和胡中明（右一）在青島會面。 解放軍曾進行多次實戰化演練。 阿奎利諾