德到機會 日失明鋼琴家闖新天 簽約發行古典唱片

日本著名失明鋼琴家辻井伸行周一宣布與全球歷史最悠久的古典音樂唱片公司「德意志留聲機公司」簽訂專屬合約，成為史上首位與該公司簽訂專屬合約的日本鋼琴家。他當日在記者會上許下雄心壯志，指今次簽約能幫助他在世界舞台上大顯身手，希望在德意志留聲機公司發行的首張專輯能創造歷史。

35歲的辻井伸行出生即罹患先天性小眼球症，導致雙目全盲，卻在成長過程中展現出驚人的音樂天賦。他12歲時就公開演奏自創樂曲，年僅20歲就在美國範克萊本國際鋼琴比賽中奪得冠軍，成為首位獲得該獎項的日本人，此後更在海外多地舉行巡迴演出。

與德意志留聲機公司合作 辻井伸行表示，自己從小就聽德意志留聲機公司出品的世界級音樂大師作品長大，又指30多歲是決定成敗的關鍵時期，希望國際上提高知名度，藉此讓那些對古典音樂不感興趣的人，也能前往他的音樂會欣賞古典音樂。記者會後，辻井伸行演奏了兩首樂曲，當中包括匈牙利著名作曲家李斯特（Franz Liszt）的高難度作品《鐘》。

辻井伸行下一步將於7月前往德國錄製已故音樂大師貝多芬樂曲專輯，並於明年在全球發行。德意志留聲機公司主席特勞特曼（Clemens Trautmann）形容辻井伸行是一位令人興奮的音樂家，期待向世界各地的聽眾介紹辻井伸行，並確保他的國際事業繼續發展。本報綜合報道