兩岸國際

清水寺櫻花樹倒下壓傷男子
日本京都清水寺三年坂一株地標櫻花樹周二上午11時45分左右倒下，壓傷一名60多歲男子。傾倒的櫻花樹是枝垂櫻，直徑約40厘米、高9米，巨大的樹幹打橫倒在三年坂上，事主被壓着動彈不得但有意識，已經送醫治療，警方調查櫻花樹傾倒原因。
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