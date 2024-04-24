馬國兩軍用直升機相撞10死

【本報綜合報道】馬來西亞霹靂州紅土坎周二發生空難，馬來西亞皇家海軍兩架直升機為周六舉行的海軍建軍日慶典綵排時，在半空相撞後墜毀，兩機合共10人全部當場死亡。國家元首依布拉欣伉儷向死者家屬致哀，希望武裝部隊展開深入調查。

綵排建軍日慶典 馬來西亞皇家海軍表示，失事直升機型號是AW139及AS555，死者分別是7男3女，其中7人乘坐AW139型直升機，包括4名機員及3名乘員；餘下死者是AS555型直升機機員。事發早上9時32分，紅土坎基地進行海軍建軍日慶典綵排；據目擊者拍攝影片，當時多架直升機飛行，有兩架直升機轉往同一方向飛行時太近而碰撞墜毀。

馬來西亞國防部表示，涉事直升機分別墜落泳池及體育館，一名在泳池游泳的海軍人員被直升機碎片所傷。依布拉欣伉儷在社交網發文弔唁，對在事故失去的國家英雄感到難過，希望軍方查明事故的全面訊息。馬來西亞通訊部長法米提醒傳媒及民眾不要轉發涉事直升機相撞影片，必須給死者家屬空間，以免影響他們的心情。