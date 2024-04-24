金正恩指導核反擊戰術訓練

【本報綜合報道】朝中社昨日報道，北韓前一天首次實施在國家核武器綜合管理體系「核扳機」內，出動超大型火箭炮兵部隊的訓練。領袖金正恩指導該部隊參加的核反擊假想綜合戰術訓練，切實加強國家核武力的快速反擊力及提高戰爭遏制力。

訓練的基本目的是顯示北韓核武力的可信度、優越性、威力、多種手段，並從質及量兩方面加強它。報道提到，美國及南韓本月12日起在南韓群山空軍基地進行演習，涉及100多架各種軍用飛機，每天平均起飛100架次；兩軍又公然談論向北韓「進軍」，鼓吹極度的戰爭狂熱。北韓適值其時展開今次訓練，向敵人發出明確警告。

報道指出，訓練旨在熟練在國家最大核危機事態警報「火山警報」體系下令後，各部隊轉入核反擊態勢的程序及流程，以及啟動核反擊指揮體系，讓部隊熟練任務執行流程及秩序，並發射搭載核模擬彈頭的超大型火箭炮。訓練重新檢驗對整個核武力的指揮及管控運用體系之可靠性，同時熟練迅速轉入核反擊的行動秩序及戰法。

超大型火箭炮擊中352公里外目標 超大型火箭炮在訓練擊中352公里外的目標島嶼，金正恩高度評價這款武器的命中準確性，形容如同觀看狙擊手步槍射擊。他透露，把超大型火箭炮兵納入核反擊假想綜合戰術訓練，正確落實勞動黨中央關於擴大戰術核攻擊運用空間、實現多路轉換的核武力建設構想，又要求不斷提高核武力的中樞作用，繼續完善戰法及作戰。