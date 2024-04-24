美證就撤兵與尼日爾政府談判

【本報綜合報道】美國國防部周一證實，已經就撤走在西非國家尼日爾駐守的逾千名士兵，開始與尼日爾軍政府談判，但無法推測撤軍時間表，現時駐守當地的士兵人數沒有變化。美方繼續探討確保在撤軍後，繼續應對潛在恐怖主義威脅的方式。