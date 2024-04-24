美證就撤兵與尼日爾政府談判
【本報綜合報道】美國國防部周一證實，已經就撤走在西非國家尼日爾駐守的逾千名士兵，開始與尼日爾軍政府談判，但無法推測撤軍時間表，現時駐守當地的士兵人數沒有變化。美方繼續探討確保在撤軍後，繼續應對潛在恐怖主義威脅的方式。
無法推測時間表
美國國防部發言人賴德透露，美國國防部將派遣包括非洲司令部成員的小型代表團，前往尼日爾參加撤軍談判。尼日爾外交部長桑加雷（Bakary Yaou Sangare）發表聲明，證實周一與美國駐尼日爾大使菲茨吉本（Kathleen FitzGibbon）討論美軍撤走事宜，美國國際開發署駐尼日爾代表團團長巴倫（Maria Barron）出席會議，並表示該署將繼續與尼日爾合作。
尼日爾是美國打擊西非地區恐怖分子戰略關鍵所在，美國耗資約1.1億美元（約8.58億港元）在該國北部城市阿加德茲建造無人機基地。尼日爾軍政府去年透過政變上台，美國駐非洲空軍司令赫克爾（James Hecker）曾經表示考慮駐尼日爾部隊必須撤離的情況。數百名尼日爾人周日在阿加德茲街頭遊行，敦促美軍撤離。
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