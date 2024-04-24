拜登與澤連斯基通話 敲定援導彈

拜登

【本報綜合報道】美國國會眾議院上周六通過援助烏克蘭的撥款法案後，美國總統拜登周一與烏克蘭總統澤連斯基通電話，澤連斯基表示，美方向烏方提供地對地短程彈道導彈陸軍戰術導彈系統的協議已經敲定。美國國會代表團同日也親身訪問烏克蘭首都基輔，表明烏方將比預期更快獲得美方軍事援助。

烏斥俄襲平民目標 拜登在電話向澤連斯基保證，會在國會參議院通過撥款法案後立即簽署，形容援助內容強而有力，將加強烏克蘭防空以及遠程和火炮能力。澤連斯基感謝拜登和美國堅定支持烏克蘭，展現真正全球領導力，並且提到眾議院也通過沒收被凍結的俄羅斯資產支援烏克蘭，向其他盟國發出強烈信號。兩人也討論俄羅斯襲擊烏克蘭平民目標，包括哈爾科夫電視塔受襲，澤連斯基指摘俄方打算讓哈爾科夫變得不宜居住。

由美國國會民主、共和兩黨議員組成的代表團周一與澤連斯基會面，討論烏克蘭對炮彈、作戰飛機、電子戰、遠程導彈的需求，以及支持烏克蘭國防工業發展。眾議院外交事務委員會和軍事委員會成員基廷（Bill Keating）透露，烏方數天內將收到首批武器，其餘數周內交付，並表明美方將在經濟、外交、民主方面與烏克蘭同一陣線。

澤連斯基 美國向烏克蘭提供陸軍戰術導彈系統。