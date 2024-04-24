俄新編導彈旅 回應芬蘭入北約

【本報綜合報道】俄媒上周五報道，俄羅斯在西部邊境卡累利阿共和國新編一個導彈旅，配備伊斯坎德爾M型彈道導彈，回應鄰國芬蘭本月3日正式加入北約。波蘭總統杜達周一表明，隨時準備好讓盟友在境內部署核武，強化北約東翼安全。

俄媒指出，新編導彈旅是擴大新成立的列寧格勒軍區計劃一部分。俄羅斯國防部還考慮成立一個坦克師，但未作出決定。俄羅斯已經在區內部署戰機及轟炸機團、防空部隊與無線電工程兵。俄羅斯波羅的海艦隊前司令瓦盧耶夫表示，設立導彈旅的決定非常及時，充分回應芬蘭加入北約，加強俄方在西岸側翼的兵力態勢。

波蘭稱擬准盟國設核武 另一方面，杜達接受訪問時提到，俄羅斯總統普京自前年烏克蘭戰爭爆發後，向西方國家發出核威脅，不但把核武部署至接壤波蘭、立陶宛、拉脫維亞及白羅斯，更在加里寧格勒州加強軍事化。他表明假如盟國決定在波蘭部署核武，波方已經做好準備；又透露波蘭與美國在過去一段時間談判中，已經多次討論「核共享」議題。

北約擁核國分別是美國、英國、法國，其中美國在北約成員國比利時、德國、意大利、荷蘭和土耳其設有核設施，用於部署及儲存武器。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫警告，一旦核武部署波蘭，俄方將採取必要行動及應對措施保障國家安全。

杜達