特朗普付掩口費案紐約開審

【本報綜合報道】美國前總統特朗普被控2016年偽造商業紀錄，以隱瞞向成人片女星斯蒂芬妮支付掩口費的案件，於周一在紐約法院進入正式審訊階段。

檢察官在開案陳詞時指出，特朗普偽造商業紀錄，向斯蒂芬妮支付13萬美元（約101萬港元），以換取她對兩人2006年發生性關係保持沉默，以免負面地影響2016年總統競選，這宗案件涉及犯罪陰謀和掩飾行為，是純粹的選舉舞弊。檢察官又稱，特朗普亦曾經安排向另一名成人雜誌《花花公子》模特兒支付15萬美元（約117萬港元），以制止對方公開兩人曾經有近一年的婚外情，理由是擔心會影響選情。

辯方斥案件是干選 特朗普的辯護律師指出，當事人沒有犯下任何罪行，指出試圖影響選舉並沒有錯，強調這是民主，檢方根本不應該提出起訴。特朗普開庭前也重申自己沒有做錯任何事情，並譴責案件是選舉干預和政治迫害，目的是要破壞他參加今年總統選舉的計劃。特朗普涉及的這宗刑事訟訴案，預計審訊6周，一旦罪成最高可以判監4年。