涉買未成年人色情照 BBC男主播辭職

受害者家屬曾投訴卻遭冷待 英國廣播公司（BBC）男新聞主播愛德華兹（Huw Edwards）去年捲入購買一名當時年僅17歲未成年人士色情照片醜聞，之後宣稱出現精神問題，同年夏天入院接受治療。經過擾攘足足9個月時間，BBC前天發聲明宣布，公司接納愛德華兹聽從醫生建議請辭，相信決定有利各方。

英媒去年揭發，一名BBC男主播涉嫌早年支付一名未成年人士3.5萬英鎊（約33.9萬港元）購買色情照片，導致對方能夠購買毒品之餘，最終成為了一名癮君子。受害未成年人士家屬去年5月曾前往BBC投訴，之後致電再作投訴，卻一直得不到回應。

直至去年7月，愛德華兹妻子弗林德（Vicky Flind）指證涉事男主播正是其丈夫，又指對方患有嚴重心理健康問題，近年一直接受相關治療。自事件去年夏年開始發酵後，愛德華兹入院接受治療，之後一直休假，再無主持任何節目。

稱據醫生建議 未提買相 BBC前天提到，愛德華兹已提出辭職，並離開工作崗位，已獲公司接納，相信各方可以藉此重新出發，不作進一步評論。談及離職原因時，該份簡短聲明僅稱對方服務公司長達40年，是根據醫生醫療建議提出辭職，沒有談及是否與購買未成年人士色情照片有關。

資料顯示，愛德華兹1984年加入BBC成為見習生，直至2003年成為其中一名主要主播。他過去主持多個重要新聞環節，涉及英國大選及王室婚禮等。女王伊利沙伯二世2022年9月8日駕崩，BBC當時正是由他對外發布有關新聞。

當愛德華兹離職消息傳出時，受害未成年人士母親前天受訪時稱，一家人過去接近一年時間處於非常痛苦境地，亦憂慮愛德華兹辭職後事件就會石沉大海，得不到所需答案，並說：「假如發現愛德華兹做錯，就不能對他採取任何行動。」

針對上述應對投訴不力事件，BBC營運總監塔瓦齊瓦（Leigh Tavaziva）去年曾與國際會計師行德勤攜手調查事件，最終發現受害家屬投訴初時未獲正當記錄在案，為此表示道歉，並建議整合處理投訴流程及系統，確保收到與編輯層面無關投訴後，能夠交予合適人士負責。本報綜合報道