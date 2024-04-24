敍利亞總統：與美不時開會

【本報綜合報道】敍利亞內戰2011年爆發後，該國與美國等西方國家關係中斷。敍利亞總統巴沙爾‧阿薩德周日透露，與美國政府不時召開會議，但是沒有交代詳情。

巴沙爾‧阿薩德與格魯吉亞分離地區阿布哈茲的官員對話時指出，美國目前非法佔領敍利亞部分領土，但雙方仍然不時見面，儘管未能夠帶來任何成果。當被問及修復與西方國家關係的可能性時，他稱希望總是存在，即使知道不會有結果，也必須嘗試，敍利亞可以與西方國家成為朋友，但對方不接受朋友或夥伴，只接受下屬。

稱俄在烏行動將糾正歷史 巴沙爾‧阿薩德形容俄羅斯支持敍利亞人民及獨立，保護國際法，又對抗國際恐怖主義並在敍利亞與之開戰，同時保護自己國家。他認為俄羅斯的烏克蘭特別軍事行動將糾正歷史，俄羅斯作為超級大國抵制西方國家干涉他國內政，在敍利亞或烏克蘭打擊恐怖主義沒有區別，俄方現今因遭受損失而支持在政治及軍事上全球平衡。

關於中國，巴沙爾‧阿薩德指出前蘇聯解體後，人們認為自由主義取得最後勝利，但中國提供完全不同、由共產主義原則與資本主義經濟結合的模式，自2008年以來觀察到中國經濟穩定崛起，西方國家經濟卻下滑；中國證明資本主義原則對經濟非常重要，但它作為國家管理模式注定失敗，這是敍利亞如何看待中國的戰略作用。