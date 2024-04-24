伊朗總統訪巴基斯坦晤總理

【本報綜合報道】伊朗總統萊希周一抵達巴基斯坦首都伊斯蘭堡，正式開始為期3天的訪問，並會見巴基斯坦總理夏巴茲‧謝里夫。兩國今年1月互相空襲對方領土，萊希此次訪問相信是為了修補與鄰國的關係。

巴基斯坦總理辦公室指出，夏巴茲‧謝里夫與萊希就推進雙邊關係，特別是在貿易和通訊領域方面進行熱烈討論，並一致認為兩國有必要共同努力打擊恐怖主義。巴基斯坦外交部表示，雙方討論地區及全球發展，並重申對和平與建設性對話的承諾。

冀緩和兩國關係 除了萊希外，隨行的還有萊希的妻子及伊朗外交部長、內閣成員、高級官員。萊希此行除了會見官員外，也會訪問巴基斯坦東部城市拉合爾及南部港口城市卡拉奇。萊希這次訪問是與巴基斯坦緩和關係的重要一步，從商業角度而言，他希望通過這次訪問加強與巴基斯坦的商貿關係。

伊朗今年1月16日對遜尼派武裝組織正義軍在巴基斯坦西南部俾路支省的兩個重要據點，發動導彈和無人機襲擊。巴基斯坦強烈譴責伊朗無端侵犯巴方領空，隨後空襲伊朗東部7個地點作為反擊。