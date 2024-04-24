聯國指近東救濟工程處有保中立

【本報綜合報道】以色列指控聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處12名職員，參與去年10月巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯對以色列的突襲。聯合國一個獨立審查小組周一指出，近東救濟工程處有強而有力的框架，確保遵守人道主義中立的原則。

聯合國早前委任法國前外交部長科隆納領導獨立審查小組，評估近東救濟工程處是否盡力確保中立。小組公布審查報告，對於以色列上月再度指控近東救濟工程處有逾450名職員是恐怖組織成員，報告指出以方並未提供可以支持指控的證據。

建議設持續審查流程 然而，小組指出近東救濟工程處亦存在問題，包括有員工公開表達政治觀點、營運的學校使用有問題的教科書、政治化的工會威脅機構管理及干擾運作等。報告建議近東救濟工程處建立持續的審查流程，特別是在員工晉升方面，強調它對巴勒斯坦平民及當地經濟是不可替代及必不可少。

聯合國秘書長古特雷斯表示接納報告建議，他與近東救濟工程處主任專員拉扎里尼會制訂行動計劃落實報告建議。近東救濟工程處早前因應以色列的指控，解僱10名員工，另外兩人確認在突襲以色列時死亡。事件導致16個國家暫停或終止資助近東救濟工程處，部分國家其後恢復資助。