以報復伊朗規模 受盟友施壓縮小

【本報綜合報道】以色列據報本月19日打擊伊朗中部城市伊斯法罕核設施保護網的防空雷達，報復對方本月13日的直接攻擊。美國傳媒周一報道，以色列原意發動更大規模行動，考慮打擊包括伊朗首都德黑蘭附近多個軍事目標，但美國及其他盟國一致外交施壓；加上伊朗攻擊的破壞甚微，因此決定縮小報復規模避免擴大戰爭。

訂防禦性及反擊性兩方案 以色列本月1日空襲伊朗駐敍利亞首都大馬士革大使館，以色列官員根據過往經驗以為伊朗不會報復，但伊朗向鄰國表明容忍到極限，將首度直接打擊以色列。本月8日當周開始，以色列擬訂兩個方案，一個是防禦性，與美國、英國、法國、約旦軍方協調抵禦伊朗攻勢；另一個是反擊性，以色列情報顯示伊朗只出動大規模無人機群及約10枚彈道導彈，但隨着時間推移，情報顯示伊朗可能動用60枚彈道導彈。

報道指以色列國防軍原計劃本月15日晚上襲擊伊朗，但擔心黎巴嫩武裝組織真主黨加強對以色列北部的攻勢而作罷，最終改為同月19日派出戰機，在伊朗領空以西數百英里發射兩枚導彈，一枚擊中防空雷達設施，另一枚在半空爆炸，同時出動小型無人機迷惑伊朗防空系統。以色列官員聲稱確認第一枚導彈擊中目標後，刻意自毀第二枚導彈，防止對伊朗造成太大破壞；西方國家官員認為第二枚導彈故障。