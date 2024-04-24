名牌大學爆反猶示威 美防暴警進多校清場

美國哥倫比亞大學的親巴勒斯坦學生組織上周三起在校園紮營示威，要求大學減少與以色列的財務往來，校方強硬清場；這場學運浪潮在周一的猶太教逾越節首天遍地開花，紐約大學、哈佛大學、耶魯大學、麻省理工、加州大學等多間名牌大學都爆發反猶太示威，需要出動警員入內清場，多人被捕。

哥倫比亞大學日前要求紐約警方進入校園驅趕示威者，造成逾100人被捕。校長沙菲克（Minouche Shafik）周一發表聲明，指出關於應否讓警察進入校園執法存在很多爭論，認為更好地遵守校規和執行機制，將消除依賴其他人維護校園安全的需要。大學周一暫停面授課程，改為線上教學。

紐大耶魯數十人被捕 示威浪潮蔓延到多間大學，數千名示威者在紐約大學史登商學院外紮營，他們無視校方要求周一下午4時前撤離的通牒，大批防暴警員當晚清場，期間與示威者對峙並爆發肢體衝突，一度需施放胡椒噴霧驅散人群，最終多人被捕。大學發言人指出，一些可能不是來自該大學的示威者拒絕離開，校方出於安全考慮請求警方協助。

哈佛巴人組織被要求停運 耶魯大學學生在康涅狄格州校園聚集，校長彼得‧沙洛維（Peter Salovey）周一表示，學校領導層與示威者溝通多時，提出一項提議，包括與耶魯大學投資者責任公司委員會的受託人會面，但校方周日認為談判不成功，決定要求警方進入校園執法，60人被捕，其中47人是學生。警方清場後數小時，數百名示威者封鎖附近一個十字路口。

在麻省，哈佛大學宣布關閉劍橋校園的哈佛庭院至周五，防止示威者聚集，並警告學生如果未經許可搭建帳篷或堵塞建築物入口，可能會面臨大學紀律處分。哈佛大學巴勒斯坦團結委員會周一表示，校方已經要求委員會停止運作。在加州，州立理工大學有學生在教學大樓門口放置雜物拒絕離開，持盾牌的防暴警員到場應對。

美國這場大學示威浪潮引起共和、民主兩黨國會議員高度關注，批評示威學生是反猶太主義者，又把矛頭指向有關大學的校長，不滿未能夠保護猶太學生的安全。正值選舉年，總統拜登周一謹慎地回應事件，以免得罪任何一方影響選民對其支持。他對正反兩派各打五十大板，表明譴責反猶太示威，同時譴責那些不理解巴勒斯坦人民現時經歷的事情之人士。本報綜合報道