涉向華洩密 3德國公民落網

【本報綜合報道】3名德國公民涉嫌為中國從事間諜活動，周一分別在杜塞爾多夫和巴特洪堡落網。德國官員指控，疑犯向中國情報機構提供可以用於軍事的技術，可能有助於強化中國海軍實力。中國外交部及中國駐德大使館均未發表評論回應。

可助強化海軍實力 德國內政部長費澤爾表示，中國間諜活動對商業、工業、科學構成重大威脅，正在發出警告提高人們的認識並加強保護措施。德國司法部長布施曼指出，疑犯落網時正在就研究深入談判，項目可能對中國擴大海上作戰力量特別有用。德國聯邦檢察官辦公室表示，被捕人士包括一對夫婦及一名受僱於中國國家安全部的男子，夫婦通過旗下公司與德國一間大學簽署合作協議，包括為另一名疑犯準備一項可以用於軍艦等船用引擎的機器零件研究。一眾疑犯還從德國購買特殊激光儀器，由中國國家安全部付款，並在未經授權下出口中國。

與此同時，英國皇家檢察署公布，32歲男子貝里（Christopher Berry）及29歲男子卡什（Christopher Cash）涉嫌為中國做間諜，竊取英國情報，案件移交至威斯敏斯特地方法院處理，兩人周五出庭受審。中國駐英國大使館表示，所謂中方涉嫌「竊取英國情報」的說法完全是無中生有，惡意詆毀，中方堅決反對，敦促英方停止反華政治操弄，停止這種自導自演的政治鬧劇。