歐盟指控新版TikTok 或令兒童成癮

【本報綜合報道】歐盟委員會周一宣布根據《數碼服務法》，對中國影音分享平台抖音海外版TikTok新版Lite展開調查，包括看影片賺點數獎勵方案造成兒童成癮，TikTok有兩天時間提出抗辯。另外，由於TikTok未依規定提交對用戶心理健康影響的風險評估報告面臨罰款，金額相當於年收入或全球營業額的1%或每天收入的5%。

未交心理評估報告 面臨罰款 這是TikTok自《數碼服務法》實施後第二次接受歐盟調查，今次調查針對3月在法國及西班牙上市的新版TikTok Lite，新版「任務與報酬方案」對用戶觀看特定影片、按讚、追蹤、邀請朋友加入等行為提供點數獎勵，可以兌換網路購物禮券等實質報酬。歐盟認為這個方案推出前並未對可能的風險做到盡責評估，尤其是使兒童成癮、危害用戶心理健康的風險。歐盟要求TikTok本月18日前提供新版Lite的風險評估報告，以及提供其採取哪些措施降低可能風險的資料；TikTok均未依期限提交。

歐盟因此要求TikTok最遲昨天提交風險評估報告、5月3日提交歐盟要求的其他資料，若再不按期回覆，可能依《數碼服務法》罰款。除非TikTok提供令人信服的安全證明，否則歐盟準備啟動《數碼服務法》的臨時措施，暫停其獎勵方案。TikTok回應時表示失望，稱獎勵方案不適用於18歲以下用戶，亦設有每天看影片數目上限。