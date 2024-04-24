美報告指新疆實施種族滅絕 華反對

【本報綜合報道】美國國務卿布林肯訪問中國前，美國國務院周一發表2023年度各國人權報告，在前言特別提到新疆問題、俄烏戰爭、以巴衝突。布林肯表明美國持續直接向相關政府提出美方對人權的深切關注，中國外交部駐港公署發言人表示堅決反對，批評報告對別國人權指手畫腳，詆毀抹黑內地及香港特區人權法治狀況。

報告指出，中國內地持續發生嚴重侵犯人權行為，例如在新疆繼續對以回教徒為主的維吾爾族及其他民族和宗教少數群體成員，實施種族滅絕、反人類罪、強迫勞動和其他侵犯人權行為，2017年以來任意逮捕及拘留逾100萬名維吾爾族人和其他少數民族人士，關押在法外拘留營、監獄，身份不明的人士在白天接受再教育訓練。

另評香港面臨多項人權問題 美國國務院指控內地有多項嚴重人權問題，政府任意或非法殺戮、強迫失蹤、酷刑等。報告在香港部分指出，中央政府2023年持續打壓香港政治自由和違反《中英聯合聲明》承諾，香港有多項重大人權問題，包括任意逮捕和拘留、司法獨立存在嚴重問題、有政治犯、對香港境外個人的跨國鎮壓、嚴重限制言論自由及媒體自由。

烏克蘭戰爭充分體現俄羅斯漠視及蔑視人權，把針對平民的暴力作為戰爭工具，部分侵犯及踐踏人權行為構成危害人類罪。以巴衝突繼續引起外界對人權的深切擔憂，在以色列行使自衞權時，美方明確表示以色列必須採取一切可行預防措施保護平民，又譴責回教激進組織哈馬斯濫用平民及民用基建為人盾，拒絕釋放所有人質。