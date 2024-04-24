布林肯今起3日訪華 中方提5目標保持對話

中美兩國恢復高層級官員接觸，美國國務卿布林肯今天至周五訪問中國，美國時間昨天啟程赴華。中國外交部北美大洋洲司負責人表示，相互尊重、和平共處、合作共贏是中方看待及處理中美關係的根本原則，以和為貴、以穩為重、以信為本是中方處理今年中美關係的遵循，並對布林肯訪華有五大目標，分別是樹立正確認知、加強對話、有效管控分歧、推進互利合作、共同承擔大國責任。

中國外交部北美大洋洲司負責人指出，布林肯今次訪華是中美落實兩國元首三藩市會晤共識，保持對話、管控分歧、推進合作、加強國際事務協調的一部分，雙方一直就此次訪問保持溝通。在兩國元首的戰略引領下，中美關係呈現止跌企穩的態勢，但同時兩國關係中的消極因素很突出，美國頑固推進遏華戰略，不斷採取干涉中國內政、抹黑中國形象、損害中國利益的錯誤言行，對此中方予以堅決反對反制。

指美搞反華小圈子無出路 有關中國聚焦布林肯訪華的目標，第一個是樹立正確認知，是中美關係必須扣好的「第一粒鈕扣」。中國外交部北美大洋洲司負責人強調，中美是夥伴還是對手屬於根本性的問題，不能夠犯下顛覆性的錯誤；中美兩個大國不能夠不來往、不打交道，更不能夠衝突對抗，中方敦促美方把總統拜登作出的承諾落到實處，包括不尋求遏制中國發展、不支持「台獨」，不要繼續以競爭之名行對華圍堵遏制打壓之實。

加強對話方面，三藩市會晤建立或重啟的20多個機制性磋商持續運轉，包括兩軍恢復溝通對話。中國外交部北美大洋洲司負責人重申，中方對話溝通的大門始終敞開，但美方必須認識到不能夠為溝通而溝通，不能夠說一套做一套，更不要幻想從所謂「實力地位」出發與華打交道；又指出所謂「美盟體系」屬於冷戰時期的產物，美方沉迷於裹挾盟友搞反華小圈子，完全是逆潮流而動，不得人心，也沒有出路。

至於有效管控分歧，中國外交部北美大洋洲司負責人指出，中美過去、現在、將來都會有分歧，但不能夠讓分歧主導中美關係，美國尤其不能夠觸碰中國在台灣、民主人權、道路制度、發展權利等問題上的紅線，中方將重點就台灣、經貿科技、南海等問題闡明嚴正立場、提出明確要求；涉疆、涉藏、涉港問題是中國內政，美國不得以人權為借口干涉，反而首先正視自身人權問題，沒有資格對他國指手畫腳。

稱兩國有廣泛共同利益 中國外交部北美大洋洲司負責人提到一段時間以來，中美雙方在禁毒、執法、科技、人工智能、農業、衞生、氣變等領域取得一些進展，充分說明兩國有着廣泛的共同利益，可以互利共贏，也充分說明中美關係的希望在人民、基礎在民間、未來在青年、活力在地方。針對美國關注的芬太尼問題，這不是中國的問題、不是中國造成，但中方願意幫助美國人民，並為此作出巨大努力，美方應對等解決中方關切。

最後目標是共同承擔大國責任，中國外交部北美大洋洲司負責人談到巴勒斯坦、烏克蘭兩大國際熱點問題，指出美國應該履行應盡的國際責任，推動盡快在加薩地帶全面停火，中方將向美方提出明確要求。烏克蘭危機存在進一步惡化升級的危險，通過談判而非由槍炮結束戰爭；美國需要切實反思自身在這場危機應當承擔的責任，立即停止對中國企業及個人濫施單邊制裁，不要把烏克蘭變成中美之間的問題。

與此同時，中美雙方外交團隊將在已經達成的相互尊重、和平共處、保持溝通、防止衝突、恪守《聯合國憲章》、在有共同利益的領域開展合作、負責任地管控雙邊關係中的競爭因素之七點共識基礎上，繼續進行中美關係指導原則磋商。

根據美國國務院的通報，布林肯將在上海及北京會見中國高級別官員，討論一系列雙邊、地區及全球議題，包括中東地區危機、俄羅斯對烏克蘭戰爭、台灣海峽兩岸、南海。本報綜合報道

中國外交部就美國國務卿布林肯訪華提出目標。 中美兩國近期高層級官員接觸 中國外交部對布林肯訪華提出5大目標