鹽水蝦每隻31元 食客怨被劏
【本報綜合報道】山東省萊州市一名網民上周六發布影片，抱怨在餐廳用餐懷疑被「劏」，一碟15隻鹽水蝦售420元（人民幣‧下同，約459港元），平均每隻售28元（約31港元），大呼不值。
市監局稱無法直接定價
當事人杜先生表示，當天到餐廳點菜叫了鹽水蝦，由於菜牌上沒有圖片，所以叫了較大、較貴的一種。誰知上菜時發現蝦只比拇指大一點，他認為該蝦市價一般每公斤約40多元（約44港元），於是與餐廳理論。餐廳負責人解釋該蝦是價格較高的海捕蝦，並非養蝦。另外，由於蝦是春節時入貨，價格偏高。餐廳負責人事後稱，想找杜先生協商，但對方拒絕。
萊州市市監局周日表示，派員檢查時發現涉事餐廳售賣各類海鮮均明碼標價。發片投訴的網民當天以1,380元（約1,510港元）的團購價，購買原價2,891元（約3,180港元）的套餐，每隻蝦平均支付價格約14元（約15港元）。至於鹽水蝦的價格是否過高，該局稱商品實行市場調節價格，作為監管部門，無法直接進行定價。該局將進一步調查事件，會依法依規處理。
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