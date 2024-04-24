鹽水蝦每隻31元 食客怨被劏

市監局稱無法直接定價

當事人杜先生表示，當天到餐廳點菜叫了鹽水蝦，由於菜牌上沒有圖片，所以叫了較大、較貴的一種。誰知上菜時發現蝦只比拇指大一點，他認為該蝦市價一般每公斤約40多元（約44港元），於是與餐廳理論。餐廳負責人解釋該蝦是價格較高的海捕蝦，並非養蝦。另外，由於蝦是春節時入貨，價格偏高。餐廳負責人事後稱，想找杜先生協商，但對方拒絕。