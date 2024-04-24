玩具結怨 惡家長校門外毆母子

【本報綜合報道】河南省新鄉市日前有學生與家長在校門外遭同學家長毆打，新鄉市牧野區教育體育局周一通報，起因是學生在校相處過程中產生糾紛，家長情緒失控毆打他人。公安機關依法對打人家長處以行政拘留、罰款的治安處罰；涉事學生所在班級班主任被撤換，學校主要負責人、安全工作分管負責人遭嚴肅追責問責。

班主任被撤換 新鄉市牧野區居民李先生稱，本月16日下午其妻子接9歲兒子放學時，在牛村小學門外遭同班同學家長毆打。李先生表示，對方兩名家長先後對其兒子掌摑，還用腳踢；李妻用手機攝錄當時情況，對方男家長發現後不但搶走李妻的手機，還毆打她。事後李妻報警，但對方家長已經離開現場，李妻與兒子因受傷到醫院治療。

根據新鄉市牧野區教育體育局發出的通報，事發當天牛村小學四年級9歲男學生李×坤母子被同班10歲女同學李×熙家長毆打。事發後，牧野區教育體育局立即成立工作專班，進駐該校開展全面調查。經了解，李×坤、李×熙早前因「假水」（液態膠體物質，有多種顏色和香味）的玩具產生糾紛。李×熙母親報警，其後李×坤退還李×熙10元人民幣（約11港元），並在班上檢討。

本月15日，雙方家長因檢討事宜再次產生糾紛，派出所和學校隨即進行調解。翌日放學後，雙方家長又因學生之間是否互相謾罵，在牛村文體廣場發生衝突，李×熙家長毆打李×坤母子；雙方如今已經達成諒解。