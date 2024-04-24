換新錶倍增燃氣費 南京人洗澡變昂貴

內地多間燃氣公司近日接連被揭胡亂收費問題，繼重慶市及四川省多地出現相關投訴後，江蘇省南京市不少市民近日亦反映，自從去年更換新錶後，燃氣費與去年同期相比增加一倍。內媒前天報道，一名女子在網上投訴，「一個月光洗澡燃氣費達130多元（人民幣‧下同，約140港元）」。

質疑公司濫收費用 自從重慶市居民早前質疑市內燃氣公司胡亂收費後，四川包括成都市等地民眾亦提出類似問題。經過多天醞釀，南京市民亦懷疑當地燃氣公司濫收費用，其中一篇提及洗澡費用文章在網上引發熱議，閱讀量高達1.7億次之餘，更排在熱搜榜長達9.6小時，最高排名第一。

一名南京網民提到，當發現本月燃氣費增加不少時，他查看去年同期帳單，結果發現不止翻了一倍。根據其繳費紀錄顯示，他去年6月、8月及10月用氣量分別為25、18和19立方米，繳費金額約50至60多元（約54至65港元），而同年12月、本年2月及4月用氣量分別錄得35立方米、49立方米和47立方米，繳費金額卻達到約106元（約114.5港元）至148.5元（約160港元）不等，金額增加接近甚至超過一倍，不禁反問：「只有我這麽高嗎？」

談及燃氣費大增原因時，另一名同市網民估計一切與更換新錶有關：「去年換錶之前都是100多元（約108港元），換錶以後變成300多元（約324港元）。」另一名受訪居民郭先生笑稱，他一家本年冬天燃氣用量較去年增加四成，「我還以為是今年比去年冷」。

資料顯示，南京主城區燃氣目前由南京港華供應，江北新區則由中燃燃氣供應，由華潤燃氣負責供應江寧區。針對客戶質疑，南京中燃月初發文承認，由去年下半年起，公司替天然氣用戶陸續免費更換智能燃氣錶，部分用戶質疑新錶計量準確性，對此解釋：「冬季用氣量增多、人工抄錶誤差以及舊錶零部件老化等原因，都有可能讓用戶感覺新錶走得快。」

南京港華周日則公布，為了積極回應廣大客戶關切，切實保障客戶利益，公司會在熱線電話第一時間解答疑問，同時公布企業監督電話，若對公司接聽服務不滿意，將在24小時內答覆處理結果。

四川責令全額退款 另一邊廂，四川成都市經濟和信息化局、成都市市場監督管理局上周六公布投訴調查結果，發現相關燃氣企業的確存在問題，包括存在以估代抄及違規估抄等問題，尚未發現燃氣錶計量及質量等出事，若出現多收燃氣費用情況，將責成相關燃氣企業全額退款。本報綜合報道