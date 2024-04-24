幹部自辦營業執照充數 山西揭造假

【本報綜合報道】山西省大同市陽高縣近日被揭發，在落實「市場主體倍增」計劃過程中存在嚴重造假現象，甚至有村支書名下辦理20張營業執照「充數」。而陽高縣委、縣政府其後組織行政審批、市場監管等部門開展聯合調查，初步核實該縣在工作中確實存在造假情況。

培育市場主體難到位 內地傳媒報道，有陽高縣基層幹部反映，該縣前年4月開始幾乎每月都有新增市場主體數量的考核，鄉鎮領任務再分到村內，村支書只能夠找親朋好友完成登記註冊，甚至把多個經營主體都註冊在自己名下。多名基層幹部嘆言，這樣的層層攤派實在吃不消。

當地官方表示，深刻認識到縣委、縣政府推進市場主體培育工作落實不到位，重安排部署、輕管理指導，對一些幹部工作方法簡單粗放，把市場主體培育發展簡單理解為「註冊即培育、入庫即發展」等誤讀曲解、執行偏差的問題，發現不及時、糾正不夠。

陽高縣立即開展市場主體「大起底」，對排查出的非正常市場主體依法公示注銷，實事求是研究制訂規範培育市場主體的政策措施，並且同時繼續調查市場主體培育工作中出現的弄虛作假現象。