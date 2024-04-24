大搞政治投機斂財 陝西政協前主席除黨籍

【本報綜合報道】內地周一通報，中央紀委國家監委對全國政協人口資源環境委員會前副主任，陝西省政協前黨組書記、主席韓勇嚴重違紀違法問題，進行立案審查調查，發現其行為構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，決定開除其黨籍，按照規定取消其享受的待遇，並收繳其違紀違法所得，另外將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物一併移送。

調查指出，韓勇結交政治騙子、搞政治投機，違規接受他人安排的宴請和旅遊活動；任人唯親唯利，賣官鬻爵，違規收受禮品禮金，違規低價購房；違規干預和插手執紀執法活動，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、幹部任用、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。1956年10月出生的韓勇，早年在吉林工作，其後調至新疆，2016年起出任陝西省政協主席、黨組書記，前年3月至去年3月出任全國政協人口資源環境委員會副主任。

廣西人大前副主任同受懲 另外，廣西自治區人大常委會前黨組副書記、副主任張秀隆，國家煙草專賣局前黨組書記、局長兼中國煙草總公司前總經理凌成興亦被開除黨籍。張秀隆涉嫌違規收受禮金，通過民間借貸獲取大額回報等，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪；凌成興被指靠煙吃煙、收錢斂財等，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、國有公司人員濫用職權犯罪。