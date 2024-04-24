專家：新傳染病風險未除 完善救治體系應對

縱使新冠疫情陰霾遠去，世界衞生組織（WHO）早前警告「X疾病」（一種未知病原體）隨時來襲。國家傳染病醫學中心主任、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏日前提醒，內地感染性疾病挑戰沒有減弱，傳染病救治體系建設及完善工作仍然任重道遠。

張文宏主持第二屆東方國際感染病學術周暨國家傳染病醫學中心（上海）合作論壇時介紹，新冠疫情已從大流行變成地方性流行，人類與微生物界之間鬥爭似乎再次進入靜默期，不過感染病學科發展不應同時進入靜默階段。

新冠變地方性流行 削危機感 談及感染病學科重要性時，張文宏指出有關學科是應對微生物界挑戰人類第一道防線，也是應對大流行與傳染病常態化流行及各類微生物引起感染性疾病主要負責學科，經歷大流行後反而因看到未來挑戰而更具緊迫感。

張文宏提到，全球疫情防控體系當前需從局部修補專項系統性變革，再整合醫學、公共衞生、社會學、經濟學及國際關係等多個領域的力量，只有透過全國及國際協同，並展開系統性變革及提升相關能力，才可更好地應對未來挑戰，避免發生全球新疾病大流行。

在論壇上，張文宏提及國家傳染病醫學中心成立以來，已建立應對感染性疾病大流行臨床流行病監控與應對體系，並已構建覆蓋國內7大行政區域內100多間醫療機構感染病流行病學研究網絡平台。例如，上海市正建設一套傳染病臨床診治體系，能夠明確不同級別診治中心建設標準及實施方案，細化各診療中心職責及任務，從而制訂高效協作方案，形成分級轉診、協同救治、人才培養等全領域流程化、一體化運作體系。

內地建病學研究網絡平台 外界難免關注，當新冠疫情消退後，全球能夠應對「X疾病」。張文宏指出全球已加強對於X病原體大流行病預警、新發傳染病精準診斷，以及疫苗與藥物等大流行準備情況。

張文宏認為下一個重大公共衞生相關事件將聚焦在抗菌藥物耐藥性不斷升高帶來挑戰，在未來對於系列新抗生素臨床引入、合理應用及管理，將是與抗菌藥物耐藥性鬥爭中重要科學內容。本報綜合報道