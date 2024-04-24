宋濤晤台前行政院長 堅定一中決心

【本報綜合報道】中國大陸國台辦主任宋濤周一在江蘇常州會見台灣前行政院長、兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄一行時指出，本月中國大陸領導人與台灣前總統馬英九會面時表明，堅定推進反「獨」促統的意志決心，為兩岸關係發展指明方向。

中國大陸官媒報道，宋濤表示，中國大陸在堅持體現「一個中國」原則的九二共識基礎上，推動兩岸關係和平發展，始終以台灣同胞福祉為念，率先同台灣同胞分享中國大陸現代化發展機遇和進步成果，積極為台灣同胞辦實事、做好事、解難事。他希望峰會匯聚兩岸企業家力量，繼續以壯大中華民族經濟、增進同胞福祉為重，為兩岸產業合作搭橋，為兩岸關係和平發展開路。

劉兆玄稱推動產業鏈融合 劉兆玄指出，兩岸同胞同屬中華民族，都是炎黃子孫，本來就是一家人；峰會台方將積極推動兩岸產業鏈供應鏈融合發展，促進兩岸經濟合作，致力於兩岸關係和平發展。劉兆玄周一與兩岸企業家峰會中國大陸方面理事長郭金龍在南京舉行工作會晤，雙方就進一步深化兩岸產供鏈合作，繼續支持台企融入中國大陸內需市場、參與區域重大發展戰略，加強雙方各層面、各領域交流合作等重點工作達成共識。