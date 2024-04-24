廣東多地暴雨 深圳紅色預警

【本報綜合報道】廣東省多地連日迎來暴雨，廣東省氣象服務中心昨天公布，從化、佛岡、陽山、英德、曲江、乳源、新豐、翁源、仁化、始興、樂昌、南雄、懷集及連平一共14個市縣僅靠過去23天雨量就打破當地全月降雨紀錄。因應多區昨天持續落雨，深圳市昨天亦發布暴雨紅色預警信號，全市進入暴雨緊急防禦狀態。中央氣象台昨天估計，廣東南部由即日起至今早8時會有大至暴雨，廣東東南部沿海等地局地恐迎100至130毫米大暴雨。

14地破月雨量紀錄 韶關停電 上述打破當地本月降雨紀錄市縣中，佛岡情況最為嚴峻，降雨量達到796.2毫米。廣東省氣象服務中心提醒，由於省內已出現持續性強降水，加上土壤含水量高，造成山洪、地質災害及洪水風險極高，需繼續做好相關防禦工作。至於韶關市武江區江灣鎮道路受阻之餘，供電亦都中斷，經供電人員搶修後，全鎮逾六成用戶已恢復用電。

與此同時，深圳市羅湖區、南山區、福田區、寶安區、光明區、龍華區及龍崗區（橫崗、布吉、阪田、南灣、平湖、吉華街道）昨晨累計降雨量已達暴雨至大暴雨級別，市氣象台昨天11時把上述區域升級成為暴雨紅色預警信號。

中國天氣網首席氣象分析師胡嘯解釋，華南地區暖濕氣流對峙，激發持續強降雨及強對流天氣，加上其他因素形成「列車效應」，導致降雨持續時間長、影響效果不斷疊加。另有氣象專家提醒，面對持續強降雨，廣東需加強關注東江、韓江、西江及中小河流域洪水風險，做好相關防禦工作。