專家：花蓮餘震或持續1年

【本報綜合報道】台灣花蓮月初經歷強震後，附近一帶餘震不斷。氣象署地震測報中心主任吳建富昨天估計，當地前天下午出現地震只是剛剛開始，現在正處高峰期，未來半年至一年持續會有餘震。中央大學應用地質研究所教授李錫堤前天則稱，最近餘震頻率有點異常，擔心發生海溝巨型地震。

恐出現海溝巨型地震 吳建富在記者會表示，花蓮前天傍晚至昨晨已發生逾180次地震，震央往南移到花蓮壽豐鄉及鳳林鎮區域，屬於震後應力調整。他指大地震後餘震會隨時間縮小規模及減少次數，仍可能發生數量變多狀況。根據1999年發生「921大地震」經驗，未來半年至一年仍會有餘震，規模慢慢縮小，仍可能達黎克特制4級以上，甚至不排除發生6級地震，民眾應做好防災應變準備。

李錫堤則在社交網發文分析，假如發生海溝巨型地震，除了搖晃時間較長，擺動幅度亦會較大。他舉例，花蓮本月初發生地震時，台北搖了一分鐘，而921大地震時，台北搖晃約分半鐘，不過一旦發生海溝巨型地震，台北可能搖晃長達3分鐘，「搖一至兩分鐘的地震中受損的房子，搖到3分鐘可能就倒掉了」。