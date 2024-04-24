花蓮再現兩強震 最高6.3級俱淺層

【本報綜合報道】台灣花蓮縣月初發生黎克特制7.5級強震後，當地昨天凌晨又再出現多場地震，其中最強兩次分別達到6.3級及6級，導致部分有待拆卸建築物傾斜得更加嚴重，即使台北市及新北市亦有震感。面對整晚地震個不停，許多居民一夜未眠，縣政府隨後緊急宣布當日停工停課。

早在前晚開始，花蓮縣已發生多次地震，強度維持6級以下。直至昨天凌晨2時26分，花蓮縣以東對出海域迎來一場6級淺層地震。相隔僅6分鐘，縣內壽豐鄉發生另一場6.3級地震，距離縣政府西南偏西僅17.2公里，震源深度僅5.5公里，同屬淺層地震。

大陸多市亦有震感 兩場較為大型地震發生後，氣象署公布花蓮震感較為強烈，台中市、南投縣及宜蘭縣最大震度達到4級，而台北及新北部分地區最大震度也有3級。因應不斷發生地震，花蓮縣政府連夜發布訊息提醒，當地昨天全面停工停課。即使遠在中國大陸浙江省，杭州市及紹興市居民亦感受得到震動。

酒店震傾嚇壞老婦 受地震影響，位於花蓮市中山路富凱大飯店出現明顯傾斜，大批消防人員到場。根據花蓮縣消防局通報，該座建築物早在月初經歷強震時傾斜，屬於紅單（即主要結構）受損建築物，早已陷入停業，暫無錄得傷亡數字。

然而，在富凱大飯店對街「鋼管紅茶」店舖，一名手腳不便80歲老婦因看見建築物再度傾側而被嚇到，其孫要求消防員破門，獲救出送院後證實暫無大礙。至於另一座待拆、位於明禮路統帥大樓也被震到傾斜更加嚴重，消防證實無人在內。

談及何時能夠拆除富凱大飯店及統帥大樓時，花蓮縣政府建設處處長鄧子榆稱，由於富凱大飯店周邊腹地較小，跟先前另一嚴重傾斜天王星大樓不同，受環境所限，加上車輛進出調度較為困難，恐怕更加難拆，將視處理結果決定，仍會評估影響程度。

截至昨午4時47分，氣象署地震測報中心公布，全台前天發生88場地震，昨天則暫時錄得144場地震，兩天累計迎來232場地震。值得留意的是，花蓮縣本月3日發生7.5級強震當天一共發生243場地震，直至本月7日減少至65次，周日更只出現6場地震，即代表前天及昨天地震次數突然變得頻繁。