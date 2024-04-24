夜撞九江大橋 佛山貨船沉沒 4人失蹤

廣東2個月2宗 疑洪水釀禍 廣東省多地經歷暴雨之際，佛山市應急管理局昨天證實，一艘貨櫃船前晚在航行期間疑受洪水影響擦碰九江大橋防撞躉，之後在擔桿洲尾水域沉沒，導致船上11人墮江，其中4人失蹤。為了安全起見，大橋雙向一度實施臨時交通管制，直至昨天傍晚6時恢復正常通行。這是繼廣州市南沙區瀝心沙大橋2月22日發生貨櫃船撞橋釀成5死慘劇後，省內兩個月內發生第二宗同類事故。

佛山市政府新聞辦公室昨午公布，名為「新融海1號」福州籍貨櫃船前天從廣東鶴山市啟航，途經西江G240國道九江大橋下游方向，船身左側擦碰九江大橋防撞躉，隨後在西江水域坐淺，直至晚上11時40分左右沉沒。在事故中，船上11人落水，其中7人獲救，失蹤者分別是機師、廚師、船員及大副。

出動32船400人搜救 截至昨晨9時，包括海事、漁政及社會救援力量在內共計32艘船隻及400多人參加搜救。臨時指揮部已加大搜救力度，沿岸南海區、順德區派出公安、漁政船艇，分段展開拉網式搜尋，無人機亦參與搜救工作，暫未發現一眾失蹤船員。

與此同時，打撈船亦已就位，並採取「先分散打撈貨物、後打撈沉船」方式開始行動，多艘清污應急船已在附近戒備。廣東省公路設計院總工程師孫向東表示，通過現場初步查勘，除主躉承台側面出現明顯擦痕外，主橋主躉及其他主要構建整體狀況比較良好，初步判定橋樑處位安全狀態，正進一步評估應急潛險及承載能力，並根據評估結果作出處理。

談及事故成因及沉船原因時，當地政府初步估計貨櫃船穿過九江大橋下行通航孔時，可能涉及洪水導致船員操作失當，繼而擦碰大橋防撞躉後導致貨艙入水，再加上坐淺位置選擇不當，最終發生坐沉事故，不過具體原因有待進一步調查。

意外發生後，佛山市公安局南海分局昨天一度宣布，九江大橋雙向實施臨時交通管制，直至今晨6時為止。然而，經應急處置專家組踏勘現場，綜合原設計防撞標準及檢測單位檢測結果，G240國道九江大橋安全評估會認為，橋樑基本滿足恢復交通條件，故決定由昨天傍晚6時起恢復正常通行。

資料顯示，九江大橋位於佛山南海區九江鎮與江門市鶴山市杰洲村之間，全長1,682米，於1985年動工興建，1988年6月正式通車。2007年6月15日，大橋曾發生船隻撞橋事故，造成大橋200米橋面倒塌，橋上4輛車及兩名工人墮江，合共造成8人死亡，涉事船長石桂德因交通肇事罪而被判處6年有期徒刑。本報綜合報道

貨櫃船沉沒江中。 廣東省九江大橋事故位置 專家曾檢查防撞躉。 新融海1號從鶴山啟航。