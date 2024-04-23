美國北約齊合力 烏克蘭戰爭擴大

拖延了6個月，美國國會眾議院終於通過對烏克蘭的610億美元援助，並要求美國政府將遠程陸軍戰術導彈系統轉移給烏克蘭，二者都大大增加烏克蘭的作戰能力，必然增強與俄羅斯的戰爭。同日，另一法案沒收俄羅斯主權資產以支援烏克蘭亦獲通過。此前國際一些說法，認為美國共和黨不會讓法案通過，顯然是不了解援烏對美國政壇的重要性。

今次610億美元撥款，真的撥往烏克蘭的大概為三、四成，絕大部分流入美國國內軍工生產體系，也即是流入不少議員議區內的利益。其餘撥往烏克蘭的不是無償資助，而屬需要償還的貸款。烏克蘭對貸款的資產抵押、融資等涉及美國的金融和相關服務，而凍結和挪用俄國的海外資產，也給美國金融機構很大的業務機會。從經濟就業看，這610億美元一如之前千億美元的撥款，都是國會議員爭取的項目，也是議員背後金主和游說集團致力所在，不分民主與共和兩黨。美國的撥款都是從美國國債支付。國會已不太重視政府的財政赤字，總債務上限還是不停提升，目前還沒產生金融危機，兩黨議員正可享受這難得的債務紅利。

空襲俄境能力增 但對烏克蘭戰爭來說，即使大部分的資金歸於美國本土利益，卻對烏克蘭的武器彈藥供應有大的幫助。且美國撥款，歐盟亦不能退縮，在戰場上烏軍聲勢會大增，即使地面戰因缺兵力難以反攻，空襲力卻可大增，特別是美國提供遠程導彈，遠攻俄羅斯的能力改善。

美烏近月的戰略在地面戰失利後，改用空襲俄境設施來打擊俄軍的後勤和士氣。在美國國會撥款通過之前，北約秘書長宣稱烏軍的防衞出擊可超出國境，正肯定烏軍近月在俄境的突襲，包括涉恐怖主義攻擊莫斯科市郊音樂廳。

增供武器和北約公開支持侵襲俄境，正是當前戰爭一個重大轉折，戰場擴大至俄羅斯境內，美國每年提供的戰機與遠程導彈便可大派用場。俄羅斯的空防未能完全堵截烏軍空襲，損失會大。正因如此，俄羅斯亦宣布任何軍援烏克蘭的國家都被視作敵人，俄軍將會對其進行打擊。近月俄軍已重點攻擊烏國境內僱傭兵和北約供應軍需的集中點，今後便有可能擴及烏克蘭境外，烏克蘭餘下的機場、火車站、海港都會被重點摧毀。

烏克蘭戰爭正在擴大，且看戰火會否延及北約國家。

研究所所長 陳文鴻